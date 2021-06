I dag taler Britney i retten

Den snart 40-årige popstjerne Britney Spears har længe prøvet at slippe af med sin fars kontrol over penge og karriere.

Den langvarige kamp har flere gange været for retten, og onsdag skal popstjernen selv fortælle sin version af stridsspørgsmålet med sin far, der agerer juridisk værge for hende.

Det er på forhånd uvist, hvad hun vil sige, men ifølge nyhedsbureauet Reuters forventes det, at hun vil tale via video i retten.

Sidste gang, hun talte med en dommer, var i maj 2019, og der blev høringen lukket for offentligheden.

I 2008 blev sangerens far, Jamie, udpeget som hendes værge, efter at hun var blevet tvangsindlagt på et psykiatrisk hospital.

Dokumenter fra retssagen viser, at en værge blandt andet regulerer, hvornår Britney Spears må se sine sønner, der er 14 og 15 år gamle. I dag er det drengenes far, Kevin Federline, der har den fulde forældremyndighed.

Domstolen i Los Angeles skal tage stilling til, om Jamie Spears fortsat skal være datterens værge.

Vil have faren ud

Fra 2008 til 2019 havde faren fuld kontrol over det meste af Britney Spears' liv sammen med en advokat. I dag styrer han kun det økonomiske og forretningsmæssige i samarbejde med et forvaltningsfirma.

En anden fagperson, som er udpeget af domstolen, er i dag værge for hendes personlige anliggender.

Sangerinden har længe forsøgt at slippe af med sin far som værge. Dette har også ført til fans-bevægelsen #FreeBritney og dokumentaren 'Framing Britney Spears'.

Britney Spears ønsker ikke at afslutte sit værgemål generelt. I retsdokumenter siger hun ifølge nyhedsbureauet AP, at værgemålet reddede hende fra sammenbrud og fra at blive fuldstændig udnyttet og økonomisk ødelagt.

Men hun ønsker at få mere indflydelse på, hvordan værgemålet skal ledes, og hun vil således også have sin far ud af det.

Popstjernens opsigtsvækkende deroute tog fart efter hendes skilsmisse fra danseren Kevin Federline i 2006. Her fik hun frataget både forældre- og besøgsretten til sine to små sønner som følge af blandt andet et alkoholmisbrug og højlydte skænderier med familien.

