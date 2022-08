I dyb sorg: 'Beverly'-stjerner reagerer på dødsfald

Ian Ziering - eller Steve Sanders, om man vil - var efter nyheden om Joe E. Tatas død hurtigt ude og hylde 'Nat' på Instagram.

Nu følger størstedelen af de øvrige nulevende hovedrolleindehavere fra den legendariske 90'er-ungdomsserie trop.

I en hybrid af mindeord og sorg er de hver især gået til tasterne på det sociale medie for at give deres tidligere kollega gennem mange år nogle sidste tanker med på vejen.

Joe E. Tata spillede rollen som diner-ejeren Nat Bussichio i hele 238 ud af seriens i alt 293 afsnit, så alle de prominente navne fra det oprindelige start-cast i serien har spillet sammen med ham et utal af gange, når de bl.a. hang ud på vennegruppens altoverskyggende samlingspunkt i serien, The Peach Pit.

Børn eller unge af 90'erne vil formentlig huske Joe E. Tata som succes-seriens samlende faderfigur på dineren The Peach Pit, hvor de unge hang ud i serien. Nu er han gået bort. Foto: Ritzau Scanpix

'Endnu et stort tab for vores familie i dag,' skriver Jennie Garth, der spillede Kelly Taylor i serien, med henvisning til de tætte bånd, mange af skuespillerne fortsat har med hinanden.

'Endnu et tab' refererer formentlig til at Denis Dowse (gymnasie-rektor Mrs.Teasley) døde blot 64 år gammel for et par uger siden.

'Mit hjerte bløder, men jeg vil altid huske det smil og drilske, lange grin. Det føles, som om der lige nu er gang i en genforeningsfest i himlen, og jeg finder trøst i, at der vil være en stol deroppe til mig en dag omgivet af mine kære venner. Sender i dag kram til alle, som elskede Joey,' fortsætter Jennie Garth.

Jason Priestey, der som Brandon Walsh i serien var den figur, som havde allermest kontakt med Joe E. Tatas rolle Nat, er også i dyb sorg.

'I dag mistede vi en nær ven og tv-chef (Tata var som bekendt Priestleys overordnede på The Peach Pit, red.). Nat Busicchio var en stor del af 'Beverly Hills 90210', og Joey var en stor del af mit liv. Hvil i fred, Joe. Der vil aldrig komme en magen til', skriver han på Instagram.

Tori Spelling, der spillede rollen som Donna Martin i serien, og hvis far, Aaron Spelling, stod bag klassikeren, bevæger sig ud i en meget lang besked.

'En af de sødeste, sjoveste og mest professionelle personer, jeg nogensinde har arbejdet med og været ven med. (...) Han var så speciel for hver eneste af os! Jeg er så taknemmelig for, at vi alle så ham i de senere år. Først fysisk og for nylig over Zoom. Han havde så megen stolthed! Jeg er glad for, at han endelig har fået fred. Joey - tag en drink med min far!' skriver hun blandt andet.

Shannen Doherty (Brenda Walsh) har som kræftramt gennem mange år sit at kæmpe med, men har alligevel lagt et mindebillede op i en story, mens Brian Austin Green (David Silver) har postet en videosekvens fra et hjerteligt møde med Joe E. Tata for et par år siden.

'En af mine venner sendt mig denne video fra BAG Pod Live-event for nogle få år siden. Tak. Joey var helt sikkert et familiemedlem og vil blive savnet og husket,' konstaterer Green.

Mindeord er der desværre selvsagt ikke fra Luke Perry, der huserede som universets bad boy Dylan McKay. Luke Perry 'tog i forvejen' og døde på tragisk vis af en blodprop i hjernen tilbage i 2019.

