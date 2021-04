'I dyb sorg': Kendt modedesigner død af coronavirus

Designeren Alber Elbaz er død efter at have været syg med coronavirus

Den internationalt anerkendte modedesigner Alber Elbaz er i weekenden død af coronavirus. Han blev 59 år.

Det skriver modemagasinet Vogue og CNN.

Alber Elbaz stod i mange år i spidsen for luksusmodehusene Yves Saint Laurent og Lanvins kreative afdelinger.

Indtil sin død lørdag var han en del af luksusvarefirmaet Richemont.

I dyb sorg

I en udtalelse siger bestyrelseformand i Richemont Johann Rupert, at de ansatte er 'i dyb sorg' over Alber Elbaz' død.

'Det var med chok og enorm tristhed, at jeg blev orienteret om Albers pludselige død. Alber havde velfortjent høstet roser som en af branchens lyseste og mest elskede personer', udtaler Johann Rupert.

Han hylder modedesigneren for sin kreativitet, varme og talent og siger, at han ikke blot har mistet en kollega, men en 'højtelsket ven'.

Klædte stjerner på

Alber Elbaz blev født i Marokko og voksede op i Israel, inden han flyttede til New York for at forfølge sin drøm om at arbejde indenfor mode.

Da Hollywoodstjernen Meryl Streep i 2012 vandt en Oscar for sin rolle som 'Jernladyen', var hun iført en kjole designet af Elbaz fra Lanvin.

Efterfølgende udtalte skuespilleren, at hans kjoler 'er de eneste, jeg kan have på og stadig føle mig som mig selv i', skriver BBC.