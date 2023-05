I en alder af 58: Skal være far til syv - mindst

Hvad han til sidst måske ikke havde på popularitetsbarometret som skandaliseret premiereminister, det har han til gengæld i fertilitet.

Det må man konstatere om Boris Johnson, efter at han nu skal have sit tredje barn med fruen.

'Nyt medlem af teamet ankommer om blot et par uger'.

Sådan skriver den koleriske og stærkt udskældte Boris Johnsons kone, Carrie Johnson, på Instagram.

- Jeg har følt mig ret udmattet i store dele af de sidste otte måneder, men vi kan ikke vente med at møde den llille. Wilf er begejstret for at blive storebror igen og har snakket om det uafbrudt. Tror ikke, at Romy har en anelse om, hvad der kommer ... det vil hun snart!', skriver Carrie Johnson, 35.

Børnene, hun taler om, er parrets to første fælles børn Wilfred på tre år og Romy på et.

Annonce:

Måske flere børn

Den 58-årige Boris Johnson giftede sig med nu 35-årige Carrie Johnson, dengang Carrie Symonds, i maj 2021 i al hemmelighed.

Det er Boris Johnsons tredje ægteskab.

Han blev i 2020 skilt fra Marina Wheeler efter 27 års ægteskab. Sammen har de fire børn, hvorimod Boris Johnson ikke stiftede familie med sin første kone, Allegra Mostyn-Owen, som han var gift med fra 1987 til 1993.

Med den lille ny lige på trapperne kommer Boris Johnson i en - for en nybagt far - høj alder til at blive farmand til en officiel børneblok på syv.

Spørgsmålet er dog, om ikke flokken er noget større.

Det er de fleste steder kendt, at han har en datter uden for ægteskab med Helen Macintyre, ligesom rygter ikke vil dø ud omkring, at han har flere børn, som offentligheden ikke kender til.

Det har han altid selv afvist at kommentere på.