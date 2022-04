I frådende angreb: - Du er ingenting

'Love is blind'-deltageren Abhishek 'Shake' Chatterjee kom i massiv modvind, da han deltog i reunion-afsnittet på den amerikanske sæson to af det populære realityprogram.

Her gik både de andre deltagere og værtsparret Nick Lachey og Vanessa Lachey i struben på 'Shake', der gennem hele programmet aldrig lagde skjul på, at han ganske enkelt ikke tændte seksuelt på Deepti Vempati, som han blev forlovet med.

Samtidig var han voldsomt fokuseret på kvindernes ydre, hvilket går direkte imod præmissen i programmet, der skal afgøre, om kærligheden er blind.

'En lille kælling'

Siden har der været krig mellem 'Shake' og værten Nick Lachey, der kaldte 'Shake' for 'en lille kælling'. Bedre blev det næppe af, at 'Shake' i reunion-afsnittet fortalte Nick Lachey og de andre deltagere, at den eneste i lokalet, han tændte på, var Vanessa Lachey - Nicks hustru.

Det er dog noget pjat at blive sur over, mener 'Shake', der i et interview med US Magazine nu sætter ord på sin oplevelse i reunion-afsnittet, hvor han som nævnt blev sablet ned af både værter og deltagere.

- Er kærligheden blind, eller mødtes I (Nick og Vanessa, red.) ikke på settet til en musikvideo? Altså, okay. Og så kommer du og fortæller mig, hvordan jeg behandler folk dårligt og taler grimt til folk?.

- Du kritiserede mig, da du burde være en neutral vært, siger 'Shake' henvendt til Nick Lachey i interviewet og sender et frådende angreb afsted i retning mod værten, der tidligere var en del af boybandet '98 Degrees'.

- Du er udvasket. Du er ingenting.

'Sørgeligt'

I interviewet kommer 'Shake' også med voldsomme bemærkninger til Nick Lacheys tidligere ægteskab med Jessica Simpson, ligesom han har delt en video på sin Instagram, der viser, at Nick Lachey ikke åbner bildøren for sin nu tidligere hustru.

'Nick Lachey åbner ikke engang bildøren for sin hustru. Sørgeligt', skrev han til den nu slettede video.

'Shake' har ligeledes fået kritik for at sige, at han var seksuelt tiltrukket af Vanessa Lachey på tv foran hendes ægtemand. Men det fatter 'Shake' ikke en bjælde af.

- Fortæl mig, at du er tiltrukket af min kæreste Emily. Fortæl mig, hun er smuk. At hun er flot, at hun er hot. Men hun er min. Du kan kigge, men ikke røre, kammerat, siger 'Shake' og kalder det et kompliment.

- Det er et kompliment med mindre, du er en usikker, usikker mand. Hvis du er en usikker fyr, vil du blive oprevet af det meste, siger han.

Nick Lachey har endnu ikke kommenteret 'Shake's udtalelser.