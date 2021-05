I hård krig med far: Nu risikerer han fængsel

Hvis supermodellen Heidi Klums datter Leni vil gå i mors fodspor, kan hun få problemer. Hendes morfar, Günther, har nemlig søgt varemærkebeskyttelse over barnebarnets navn - samt hendes kælenavn 'Mausekatze' og den engelske oversættelse 'Mousecat'.

Det skriver flere medier - heriblandt Bild og Mirror.

Günther har ifølge medierne delt en række billeder på Instagram, der viser, at han bliver truet med retssag, der ifølge den tyske advokat Stephan Ruben kan give ham en bøde på 250.000 euro - 1,8 millioner kroner - eller fængsel i seks måneder. Hvis han altså ikke opgiver varemærkebeskyttelsen.

'Hvem sender mig en kage med en indbagt fil?' skriver han ifølge medierne til et af billederne på det sociale medie, og det virker dermed ikke, som om han for alvor frygter at blive smidt i fængsel.

47-årige Heidi Klum har fire børn, hvor Leni er den ældste. Foto: Christopher Smith/Invision/AP/Ritzau Scanpix

Uvenner

Günther Klum var manager for Heidi Klum indtil 2019, hvor samarbejdet stoppede - angiveligt fordi de to blev uvenner, efter supermodellen giftede sig med Tokio Hotel-rockstjernen Tom Kaulitz.

Heidi Klum og Tom Kaulitz klædt ud som Fiona og Shrek til Halloween 2018

Han hævder over for Mirror, at han har ret til at varemærkebeskytte navnet Leni.

- Jeg anmodede om rettighederne til navnet for flere måneder siden. Hun er opkaldt efter min mor, Leni. Rettighederne til navnet Leni Klum er mine, siger han til mediet.

Det fremgår ikke direkte, at det er Heidi Klum, der forsøger at fravriste navnet Leni fra Günther, men ifølge medierne er det tilfældet.

Heidi Klum har ikke ønsket at kommentere sagen over for Mirror.