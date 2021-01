I kæmpe problemer

Imens hovedpersonen Joe Exotic lever bag tremmer, har flere af de andre personer fra Netflix-hittet 'Tiger King' stadig deres daglige gang med tigre. Det har nu givet Jeff Lowe, der på dramatisk vis overtog Exotics zoo, store problemer.

Ansat stak arm ind for at fodre tiger: Så gik det helt galt

Han er således havnet i FBI’s søgelys, der mener, at han har foretaget en ulovlig aflivning af en tigerunge.

Det skriver TMZ.

Jeff Lowe bekræfter aflivningen, men fortæller, at han ikke havde noget valg. FBI er uenige, og de har anmodet retten om at få lov til at fjerne samtlige af Lowes tigre, der er et år eller under, samt deres mødre.

Ifølge Lowe opdagede han en unge på knap seks måneder, der haltede. Han fortæller til TMZ, at han fjernede ungen fra sin mor og foretog en røntgenundersøgelse, der viste, at ungen led af en knoglesygdom. En dyrlæge skulle samtidig have anbefalet aflivning, hvorfor det blev gjort.

'Tiger King'-stjerne arresteret

USDA, det amerikanske landbrugsministerium, slog sidste år fast, at dyrene i Jeff Lowes zoo var 'i overhængende fare', fordi de ikke modtog tilstrækkelig medicin og behandling.

Det afviser Lowe over for TMZ. Han mener derimod, at hans dyr kun modtager den bedste behandling, ligesom han understreger, at røntgenbillederne af tigerungen altså kostede seks tusind kroner.