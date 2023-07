I kæmpe sorg: 19-årigt barnebarn død

Hollywood-ikonet Robert De Niro og hans familie gennemgår lige nu en ubegribelig sorg.

Robert De Niros barnebarn, Leandro De Niro Rodriguez, er død i en alder af 19 år.

Det bekræfter 51-årige Drena De Niro, mor til Leandro De Niro Rodriguez og datter af Robert De Niro, i et hjerteskærende opslag på Instagram.

'Jeg har elsket dig højere, end ord kan sige, fra det øjeblik jeg mærkede dig i min mave. Du har været min glæde, mit hjerte og alt det, der var rent og rigtigt i mit liv', skriver hun i opslaget, hvor hun fortæller om sønnens alt for tidlige død, og fortsætter:

'Jeg ville ønske, at jeg var med dig lige nu'.

Du var så elsket

I opslaget lægger Drena De Niro ikke skjul på, at hun og resten af familien er lammet af sorg, og at det er svært at forestille sig et liv uden deres søn og barnebarn.

'Jeg ved ikke, hvordan jeg skal leve uden dig, men jeg vil forsøge at fortsætte og sprede kærlighed og lys, som du fik mig til at føle som din mor', skriver hun og fortsætter:

'Du var så elsket og værdsat, og jeg ville ønske, at kærlighed alene ville have kunnet redde dig', lyder det videre i hendes opslag, hvor hun beder til, at hendes søn må hvile i fred.

Under opslaget vælter det ind med kondolencer til De Niro-familien. Blandt andre fra skuespiller Lana Parrilla, der skriver:

'Drena, jeg er så ufatteligt ked af det. Jeg sender dig en kæmpe mængde kærlighed, bønner og styrke'.

I opslaget oplyser Drena De Niro ikke yderligere om dødsårsagen.