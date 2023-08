I kæmpe sorg: Kæresten er død

Hollywoodstjernen Sandra bullock gennemlever lige nu en stor personlig tragedie.

Hendes kæreste siden 2015, Bryan Randall, er død i en alder af 57 år. Det skriver People, som har fået nyheden bekræftet af Randalls familie.

I en udtalelse til mediet skriver de: 'Det er med stor sorg, at vi må meddele, at Bryan Randall sov stille ind 5. august efter tre års kamp med ALS. Bryan valgte at holde sin rejse med ALS privat, og os der holdt af ham forsøgte efter bedste evne at ære hans ønske'.

Familien fortsætter:

'Vi er umådeligt taknemmelige for de utrættelige læger, som har navigeret sammen med os i denne her sygdom. Og de utrolige sygeplejersker som endte med at blive vores bofæller - ofte på bekostning af deres egne familier'.

Familien udbeder sig slutteligt forståelse for den svære situation og deres farvel til Bryan.

Parret befandt sig sjældent sammen på de røde løbere. Men her ses de til et arrangement i 2018. Foto: Jackson Lee/Getty Images

Var et forbillede for børnene

Sandra Bullock mødte Bryan Randall, da han var fotograf ved hendes søns fødselsdag i 2015.

Senere samme år stod parret frem som kærester i offentligheden, da de sammen deltog ved Jennifer Aniston og Justin Theroux' bryllup.

Sandra Bullock har selv børnene Louis, 13, og Laila, 10, som hun har adopteret. I et interview fra 2021 fortalte skuespilleren, at Bryan Randall var et godt forbillede for hendes børn.

- Han er det forbillede, jeg vil have, mine børn har. Jeg har en kæreste, som er meget kristen, og der er to måder at se på tingene. Jeg er ikke altid enig med han, og han er ikke altid enig med mig, Men selv når vi ikke enes, er han et godt forbillede.

ALS er en forkortelse for Amyotrofisk lateral sklerose. det dækker over en sygdom, som rammer de motoriske nerveceller i hjerne, hjernestamme og rygmarv. Ved tilfælde af ALS bliver kroppens muskler gradvist mindre og svagere. Med tiden opstår der problemer med kraft i arme og ben samt besvær med at synke og tale, skriver sundhed.dk.