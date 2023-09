I kølvandet på aflysninger: Spiller fortsat i Royal Arena

I sidste uge måtte Blink-182 aflyse en stribe af koncerter i Storbritanian.

'På grund af en 'presserende familiesituation' har Travis været nødt til at tage hjem til USA. Shows i Glasgow, Belfast og Dublin bliver derfor udskudt. Mere information om hans tilbagevenden til Europa og nye datoer vil blive offentliggjort. så snart de foreligger'.

Således lød et opslag i en story som rockbandet Blink-182 delte på Instagram-profil fredag eftermiddag.

Rockbandet skal besøge Royal Arena 12 september, hvis alt går efter planen, og spørg man koncertbureauret Live Nation Danmark, så skal danske fans ikke være nervøse.

Der stadig ikke nyt fra Blink-182 Foto: Daniel DeSlover / ZUMA Press / S

Det bekræfter Bureauets PR manager Heidi Degn overfor SE og HØR. Til mediet fortæller hun, at de forventer, at koncerten bliver afholdt som planlagt.

Live Nation Danmark har ikke hørt om en evt. aflysning, og det samme er tilfældet for koncerterne i Belgien og Tyskland, der skal spilles i weekenden.

Bandet har ikke selv udtalt sig offentligt om, hvorvidt andre koncertdatoer bliver ramt af aflysninger.

Det er stadig ikke meldt ud, hvad den akutte familiesituationer drejer sig om. Til dagligt danner Travis Barker par med realitystjernen Kourtney Kardashian. Sammen venter de deres første barn. Det var til en af bandets koncerter, at parret annoncerede, at de ventede et barn sammen.

'Travis, jeg er gravid', sådan stod der på et skilt Kourtney Kardashian havde taget med til koncerten.

Travis og Kourtney Kardashian begyndte at date i starten i 2021 efter flere års venskab.

I maj sidste år afholdt de et ekstravagant bryllupsfest i Italien med deres i alt seks sammenbragte børn.