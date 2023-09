I kritisk tilstand efter motorcykelulykke: Nu er der nyt

Mathieu Kassovitz har været på operationsbordet og er nu uden for livsfare

Søndag var skuespiller og instruktør Mathieu Kassovitz involveret i en motorcykelulykke, som sendte ham på hospitalet i kritisk tilstand.

Den 56-årige franske stjerne havde pådraget sig alvorlige hovedskader samt et brækket bækken som følge af ulykken, der skete, mens han forberedte sig på en rolle.

Nu har Mathieu Kassovitz ifølge nyhedsmediet France24 været på operationsbordet. Det bekræfter hans far, Peter Kassovitz, ifølge mediet.

'Operationen gik godt. Mathieu vil nu efter normal procedure påbegynde helingsprocessen, hvile sig og komme til kræfter', lyder det i en udtalelse fra faren.

Efterforskes

Ifølge flere medier var Kassovitz' ene datter vidne til ulykken, da hun kørte på en motorcykel bag sin far sammen med en instruktør.

Angiveligt var der tale om en soloulykke, hvor Mathieu Kassovitz pludselig fløj af motorcyklen og landede hårdt på jorden. Han var iført hjelm. Årsagen til ulykken efterforskes nu af politiet og myndighederne.

Den franske skuespiller og instruktør er kendt internationalt for rollen som Nino i 'Amélie' fra 2001. Som instruktør er han kendt for 'La Haine' fra 1995, der sikrede ham prisen for bedste instruktør ved filmfestivalen i Cannes.

Han spiller desuden en rolle i 'Det femte element' fra 1997.