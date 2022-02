I opråb: Stop beskederne

Den 35-årige irske stjerne Nicola Coughlan har et budskab til dem, der ikke kan finde ud af at holde sin mening for sig selv, når de ikke har noget pænt at sige om andre.

På Twitter deler hun nemlig en indædt bøn med sine 300.000 følgere, hvor hun opfordrer dem til at stoppe med at body shame hende.

Det skriver Metro, der refererer til skuespillerindens delingstekst:

'Hej! Bare en ting - hvis du har en mening om min krop, så lad være med at dele den med mig. De fleste mennesker er søde og forsøger ikke at være stødende, men jeg er bare et rigtigt menneske, og det er virkelig svært at håndtere tusindvis af beskeder om, hvordan jeg ser ud, som bliver sendt direkte til mig hver dag.'

'Derry Girls'-skuespillerinden gør det ligeledes tydeligt, at hun godt er klar over, at hun som offentlig person vil være genstand for opmærksomhed, men det gør det ikke mindre hårdt for hende, pointerer hun.

'Hvis du har en mening om mig, så er det ok, jeg forstår, at jeg er på tv, og at folk vil tænke og sige ting om mig, men jeg beder dig om ikke at sende det direkte til mig,' lyder det videre.

Nicola Coughlan blev berømt for sin rolle i sitcom 'Derry Girls' og har senest medvirket som Penelope Featherington i Netflix-hitserien 'Bridgerton'.

Da den længe ventede sæson to af 'Bridgerton' nærmer sig, lovede Nicola for nylig, at kærligheden 'kommer til at ske' for hendes karakter.