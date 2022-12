I oprør efter royal sviner: Tager afstand fra sin kendte far

Emily Clarkson har fundet det nødvendigt at undsige Jeremy Clarkson, efter hans sviner i en klumme mod prins Harry og hertuginde Meghan. 'Jeg er imod alt det, min far skrev', lyder det

De fleste har på et tidspunkt i ens liv været flov over sine forældre af den ene eller anden grund, men nok især da man var barn eller oprørsk teenager.

Men det kan også sagtens ske, når man er voksen. Det er podcastvært Emily Clarkson et glimrende eksempel på.

Ekstra Bladet bragte søndag historien om en klumme i britiske The Sun skrevet af Emily Clarksons verdenskendte far - Jeremy Clarkson - hvor han sviner hertuginde Meghan og hendes mand, prins Harry, til i grove vendinger.

Især Meghan fik med grovfilen, hvor 'Top Gear'-legenden fik fortalt, at 'han hader hende', og at han ligger søvnløs om natten, mens han venter på, at hun skal gå parade nøgen gennem gaderne i hver eneste by i Storbritannien, mens folkemængderne råber 'skam dig' og kaster klumper af ekskrementer efter hende'.

Klummen har fået dele af Twitter til at koge, og nu råber datteren også vagt i gevær. Det sker i en story på Instagram, hvor hun går i rette med sin kendte farmand, hans kontroversielle holdninger og den bramfri måde at skrive på.

Emily Clarkson har således altid været imod mobning, og at kvinder bliver svinet til på sociale medier. Netop det, hendes far nu til overflod har gjort sig skyldig i.

'Mine synspunkter er og har altid været klare, når det kommer til kvindehad, mobning og den måde, kvinder bliver behandlet på i medierne', erklærer hun over for sine knap 300.000 følgere og fortsætter:

'Jeg ønsker at gøre det meget klart, at jeg er imod alt det, min far skrev om Meghan Markle, og jeg fortsætter med at støtte dem, som er ofte for målrettet had online', skriver hun.