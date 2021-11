I sorg: 'Himlen har fået en ny engel'

Den kendte realitystjerne og skuespiller Lisa Rinna har mistet sin mor.

Det deler hendes datter modellen Amelia Gray på det sociale medie Instagram.

'Min skytsengel for livet. Jeg elsker dig så meget. Du var og vil altid være mere end en mormor for mig. Du var min bedste ven, min styrke, min klippe, mit alt', skriver barnebarnet.

Amelias opslag handler om, at mormoderen, Lois, var et lys i et hvert rum, og at der aldrig vil være en anden som hende.

'Tak fordi du var styrken i vores familie. Tak for lære os, hvad det vil sige at være en stærk kvinde. Jeg ved, du danser på vejen mod himlen', lyder det fra den 20-årige.

Lisa Rinna har selv kommenteret opslaget.

'Himlen har fået en ny engel', lyder det fra skuespilleren, der også er kendt for sin medvirken i 'Real Housewives of Beverly Hills'.

Sidste uge delte Lisa Rinna de triste nyheder om moderens helbred.

'Jeg ved, hvor meget I elsker Lois, så jeg vil fortælle jer, at hun har fået et hjerteanfald. Jeg er med hende nu, så lad os fejre hendes liv og sende hende kærlighed på den sidste del af rejsen. Jeg vidste ikke, om jeg skulle dele de her sørgelige nyheder med jer, men jeg ved, at I gerne vil vide det', skrev hun til sine følgere.

Moderen har tidligere været indlagt, hvor det tog hende et halvt år at komme over sit hjerteanfald.