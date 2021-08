I sorg: 'Mit hjerte er tungt'

Den populære sanger Justin Timberlake har mistet sin ven og backup-sanger Nicole Hurst.

Hun blev 39 år.

I et opslag på Instagram deler sangeren billeder og videoer af den unge kvinde, som han har refereret til som en søster for ham.

'Mit hjerte er så tungt. Vi har mistet en smuk sjæl denne uge. Nicole kunne lyse ethvert rum op. Hun var en sand glæde på en scene og altid positiv', lyder det indledningsvist fra den Grammy-vindende sanger.

'Nogle ting er bare uretfærdige, og vi kommer aldrig til at forstå, hvorfor de sker. Hvad jeg ved, er, at vi var heldige at grine med hende, rejse med hende, opleve hendes smittende smil og hendes kærlighed for et liv fyldt med musik', skriver han og fortsætter:

'Nicole, det er ikke nok at sige, at jeg kommer til at savne dig. Tak for dit lys. Jeg vil gøre mit bedste for at tage det med mig. Jeg elsker dig, min søster'.

Der er ikke meldt noget ud omkring Nicole Hurts dødsårsag.

Hun har tidligere fortalt om, at hun har været i behandling for brystkræft og i 2019 fortalte hun, at kræften var vendt tilbage og havde spredt sig til hjernen.