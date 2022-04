I spil som ny James Bond: - Det er sjovt og cool

Den populære mandlige stjerne fra stærkt erotiske og sadomasochistiske 'Fifty Shades of Grey' Jamie Dorman er et af de nye navne på listen over mulige afløsere til Daniel Craig. Han er ikke afvisende, men frygter fordommene, der følger med

Daniel Craig har for længst indspillet sin sidste film som James Bond, 'No Time to Die', og derfor har man selvsagt indledt jagten på en ny skuespiller til den ikoniske rolle, der tidligere har været besat af Sean Conney, Roger Moore, Pierce Brosnan m.fl.

Mange navne har i en længere periode været i spil, heriblandt Idris Elba, Tom Hardy, Henry Cavill og senest Dwayne 'The Rock' Johnson.

Debatten har i disse tider med fokus på ligestilling mellem kønnene også gået på, om rollen som Agent 007 i stedet burde gå til en kvinde.

James Bond er altid gået for at være sexet, flot og en mand, der tiltrækker det modsatte køn. Satser man fortsat på de egenskaber hos den britiske agent, så er det ikke så underligt, at irske Jamie Dorman nu også er tilføjet til listen over skuespillere, som er i spil til at blive en kommende Bond.

Selvsamme Dorman, som tilbage i 2015 slog benene væk under mange kvinder kloden rundt, da han indledte sit triumftog som Christian Grey i 'Fifty Shades of Grey'.

Den blev siden efterfulgt af to film yderligere i franchiset. 'Fifty Shades Darker' og 'Fifty Shades Freed' fra henholdsvis 2017 og 2018.

- Det er sjovt og en cool ting at være med i opløbet til den slags, fortæller Jamie Dorman i et nyt stort interview med mediet Esquire.

Det er bare dumt

Skuespilleren indrømmer, at han har hørt rygterne om, at hans navn florerer overalt i Bond-sammenhæng lige fra i tabloide medier til i helt almindelige folks væddemål.

- Mange forskellige fremmede mennesker har gennem årene sagt: 'Jeg satser på dig til odds 40'. Jeg tror endda, at der for nylig var en, der spillede på mig til otte gange pengene igen. Altså, der er faktisk folk, der sætter væddemål op omkring det. Det er egentlig bare så dumt, lyder det fra Jamie Dorman i Esquire.

Nogle vil måske mene, at det er svært at forestille sig en mand kendt fra tre karriere-definerende erotiske film med masser af fetich og hardcore sadomasochisme indtage det hvide lærred som en hårdtslående agent med licens til at dræbe - en mand, der - i modsætning til figuren Christian Grey - ofte helt blidt forfører sine kvinder.

Selv om Jamie Dorman er smigret og også umiddelbart er interesseret, hvis han bliver spurgt, er han samtidig også forbeholden.

Årsagen? Folks stærke fordomme, når det gælder superhelte i et film-franchise.

Der var masser af hud, erotik og s/m i Fifty Shades-filmene, hvor forretningsmanden Christian Grey kommanderer rundt med Dakota Fanning i rollen som Anastasia Steele. Foto: Focus Features

Jamie Dorman havde, trods lunkne anmeldelser, en fantastisk kemi med sin medskuespiller fra Fifty Shades-filmene, Dakota Johnson. Her ved premieren på den første af filmene i 2015 i London. Måske han snart skal til premiere samme sted igen - denne gang som den nye James Bond? Foto: Jonathan Short/Ritzau Scanpix

Stærke reaktioner

Jamie Dorman har sålede set, hvad der er sket med to af hans bedste venner Andrew Garfield og Robert Pattinson, der oprindeligt kom frem cirka samtidig med Jamie selv, og siden har stået i spidsen for nogle af verdens største franchises - Batman og Spiderman.

Alle tre har oplevet stærke reaktioner fra folk i begyndelsen, inden filmene overhovedet havde premiere, baseret på fordomme.

- Fordomme er sådan en forbandet sygdom. Det er en sygdom i hele vores kultur. Inden for mit arbejde, i hvert fald. Men generelt fordømmer folk på baggrund af hvad som helst, Se på reaktionen, da Rob (Robert Pattinson, red.) blev castet som Batman. Det var 90 procent negativt, siger Jamie Dorman, der atter kommer ind på Bond-snakken:

- Daniel Craig fik rollen som James Bond - jeg mener, det var 100 procent negativt. Det var modbydeligt, hvad der blev skrevet. Det var faktisk foruroligende, når man ser den skide giftige vrede, som folk har over beslutninger om casting. Og gæt så hvad? Daniel Craig er fucking genial, og det ændrede hele Bonds energi. Og alle nejsigerne elsker, hvad Rob har gjort med Batman, fnyser Jamie Dorman.

Måske er der således alligevel håb forude. Hvis man håber på 'Christian Grey' som verdens mest berømte agent, altså.