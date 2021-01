I stor sorg: Hendes elskede bror er død

Den 75-årige amerikanske country-legende Dolly Parton er knust af sorg. Hun har nemlig mistet sin elskede bror, musikeren Randy Parson, der er død af kræft 67 år gammel.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News.

Artiklen fortsætter under billedet...



75-årige Dolly Parton er i stor sorg over sin bror, Randys død. Foto: Ritzau Scanpix.

For kun et par timer siden har Dolly Parton lagt et følsomt opslag ud på sin Facebook, hvor hun mindes sin bror, der også i mange år var medlem af hendes band:

'Min bror Randy har tabt kampen mod kræft. Jeg er sammen med resten af familien i stor sorg. Men vi ved, at han er et bedre sted. Vi er en troende familie, og vi tror, at han nu er i sikkerhed hos gud og netop nu bliver mødt af andre familiemedlemmer, der tidligere er gået bort'.

Således skriver Dolly Parton og fortsætter med at beskrive sin bror, Randys musikalske karriere.

'Randy var en stor sanger, sangskriver og entertainer. Han sang og spillede guitar og bas i mit band i mange år. Han stod i spidsen for sit eget show 'Dollywood'', siden åbningen i 1986.'

Artiklen fortsætter under billedet...



Dolly Parton giver koncert sammen med sin bror Randy og brorens datter Heidi. Foto: Shutterstock.

Dolly Parton nævner især en fælles oplevelse med sin bror, der har stor betydning for hendes karriere og går lige i hjertet på hende:

'Hans duet med mig på 'Old Flames Can’t Hold A Candle To You' vil altid være et højdepunkt i min karriere.'

Randy Parton efterlader sig ud over sine mange søskende, sin kone Deb, datteren Heidi, sønnens Sabyn og børnene Huston og Trent.

Dolly Parton slutter sine mindeord således:

'Vi vil altid elske ham, og han vil altid være i vores hjerter'.