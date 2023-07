I stor sorg: - Jeg elskede og forgudede ham

Fredag mistede verden en af de største stemmer.

Sangeren Tony Bennett er i en alder af 96 død, og det har selvsagt vakt følelser hos en masse kendte, der nu deler deres sorg på de sociale medier.

'Så trist at høre om Tonys bortgang', skrev Elton John på Instagram i en hyldest til Bennett: 'Uden tvivl den sanger, mand og performer med med mest klasse, du nogensinde kommer til at opleve. Han er uerstattelig. Jeg elskede og forgudede ham. Kondolerer til Susan, Danny og familien'.

Sangeren Billy Joel begræder også tabet af Tony Bennett, som han i en udtalelse på sin hjemmeside beskriver som 'en af ​​de vigtigste fortolkere af amerikansk populærmusik'.

'Han kæmpede for sangskrivere, som ellers kunne være forblevet ukendte for mange millioner musikfans. Han var en fornøjelse at arbejde sammen med. Hans energi og entusiasme for det materiale, han fremførte, var smittende. Han var også et af de dejligste mennesker, jeg nogensinde har kendt', tilføjede han.

Bassisten i Kiss, Gene Simmons, skriver på Twitter: 'I dag mistede vi et ikon for ikoner. Han var hensynsfuld, og som Frank Sinatra sagde; den bedste sanger af alle. Hvis i fred, Tony Bennett'.

Musikproducer, guitarist og medstifter af Chic Nile Rogers har også sendt sine pæne ord til ære for den afdøde crooner.

'Mine dybtfølte kondolencer går til Tony Bennets familie og venner. De er også min følelsesmæssige familie og venner', skriver han i et tweet.

Døde i sin fødeby

I 2016 blev Bennett diagnosticeret med Alzheimers, men offentliggjorde først sygdommen i 2021.

Talspersonen for Tony Bennett, Sylvia Weiner, fortæller til nyhedsbureauet AP, at sangeren døde i sin fødeby New York.

Stjernen ville være fyldt 97 år 3. august.

'I Left My Heart in San Francisco'-sangeren efterlader sig hustruen Susan Bendetto, sine to døtre Johanna og Antonia Bennett, sine to sønner Danny og Dae Bennett samt ni børnebørn.