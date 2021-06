I stor sorg: Kendt skuespiller død

Skuespillerinden Blake Lively er lige nu i stor sorg.

Hun har nemlig mistet sin far, den 74-årige skuespiller Ernie Lively, der er død, efter han blev ramt af alvorlige hjerteproblemer.

Det skriver flere medier, heriblandt People og USA Today.

Ernie Lively var selv en velkendt skuespiller, der i sin karriere medvirkede i en lang række film og tv-serier - blandt andet 'Passenger 57', 'The Man in The Moon', 'The X-Files', 'Seinfeld' og 'The West Wing'.

Derudover spillede han Blake Livelys far i 'Sisterhood of the Traveling Pants'.

Her ses Ernie Lively sammen med sin datter Blake og kone Elaine. Foto: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images

Efterlader fem børn

Ifølge People har Ernie Lively i flere år været ramt af problemer med sit hjerte. I 2003 blev han ramt af et stort hjerteanfald, som han dog kom sig over. Ti år efter gennemgik han en omfattende hjerteoperation.

Ernie Lively efterlader sig, udover Blake Lively, fire børn og sin kone Elaine. Derudover efterlader han ni børnebørn, heriblandt de tre døtre, som Blake Lively har sammen med sin mand Ryan Reynolds.

Blake Lively har endnu ikke kommenteret dødsfaldet offentligt.