I stor sorg: Manden død af kræft

Den amerikanske sangerinde Kelis, 47, gennemgår lige nu en enorm sorg.

Hendes mand, Mike Mora, er nemlig død, efter han har kæmpet mod kræft i maven, som var i stadie fire.

Mike Mora blev kun 37 år.

Dødsfaldet er blevet bekræftet af Kelis' management over for Entertainment Tonight.

– Det er desværre sandt, at Mike Mora er gået bort. Vi beder om, at Kelis og hendes familie får noget privatliv lige nu. Tak, lyder det i en udtalelse fra Red Light Management.

Kelis er i stor sorg, efter hun har mistet sin mand. Foto: David M. Benett/Getty Images

Troede aldrig det kunne ske

Mike Mora arbejdede som fotograf, og i september sidste år afslørede han, at han var blevet ramt af kræft, og at det var i stadie fire. Sygdommen blev opdaget, efter Mike Mora i en længere periode havde haft ondt i maven.

På daværende tidspunkt havde lægerne forudset, at Mike Mora maks. havde 18 måneder at leve i.

'Jeg troede hele tiden, at det bare var et mavesår, og jeg havde ingen anelse om, hvad der kom min vej. Pludselig var jeg i en hospitalsseng midt i pandemien. Helt alene,' lød det fra Mike Mora i en udtalelse.

'Jeg troede aldrig, at det her kunne ske for mig. Som kun 36-årig, med tre børn og en kone, der elsker mig,' sagde han videre.

Kelis og Mora har været gift siden 2014, og sammen har de sønnen, Shepherd, der er seks år, og en datter, der kom til verden i 2020. Datteren har de endnu ikke offentliggjort navnet på.

Kelis har derudover sønnen Knight på 12 år sammen med rapperen NAS, som hun var gift med fra 2005 til 2010.

Sangerinden er blandt andet kendt for hits som 'Milkshake' og 'Caught Out There'.