I stor sorg: Mor er død

Skuespiller-familien Baldwin har mistet deres matriark, Carol M. Baldwin.

Det oplyser familien i et opslag, som de deler på sociale medier - heriblandt på Alec Baldwins Instagram.

Opslaget fungerer som en officiel pressemeddelelse, og her fortæller de blandt andet, at hun sov ind i byen Syracuse i New York i en alder af 92 år.

Carol Baldwin kæmpede i mange år mod brystkræft. Foto: Taylor Hill/Getty Images

'I 1991 blev hun diagnosticeret med brystkræft. Efter hun overlevede, blev hun medlem af flere brystkræft-støttegrupper i Long Island.'

I de støttegrupper hjalp hun med indsamling af støttemidler, og i løbet af årene har hun været med til at indsamle millioner af kroner til kampen mod brystkræft.

I pressemeddelelsen kommer Alec Baldwin ligeledes med en personlig udtalelse:

- Min mor har lært mig om anden akter. Og tredje akter ligeså. Hun brugte de sidste 25 år af sit liv som en kæmper og en vinder for den kamp, som dedikerede så meget af sin energi til. Vi er alle enormt stole af hendes præstationer, lyder det fra stjernen.

Carol Baldwin blev 92 år og efterlader sig ud over sine seks børn hele 25 børnebørn og 14 oldebørn.

Her er familien samlet. Alec Baldwin står til højre for sin søster i midten, mens hans mor, Carol Baldwin, står til venstre for hende. Foto: Kevin.Mazur/Getty Images

