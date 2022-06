I store problemer: Beskyldt for seksuelt overgreb i Playboy Mansion

Hvis man troede, at aldrende Bill Cosby var et overstået kapitel i det amerikanske retsystem og på alskens avisforsider, kan man godt tro om igen.

I går begyndte således en civil retssag mod den verdensberømte tidligere tv-stjerne grundet beskyldninger om, at han forgreb sig seksuelt på en 15-årig pige på Playboy Mansion tilbage i 1970'erne.

Det sker mindre end et år efter, at han blev løsladt fra fængslet, efter at have siddet inde efter en dom i en anden, meget medieomtalt sag, der gik verden rundt.

Artiklen fortsætter under videoen...

Bill Cosby ankommer til sit hjem i Pennsylvania efter frifindelse og løsladelse sidste år og møder begejstret pressen

Seksuel handling på seng

I nærværende civilt anlagte sag hævder nu 62-årige Judy Huth at skuespilleren fik hende til at drikke øl og forulempede hende på en seng i Hugh Hefners berømte domicil i 1974, da hun var bare 15 år gammel.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sagsøger Judy Huth, der - ifølge hende - blev seksuelt forulempet af Bill Cosby tilbage i 1974, da hun var bare 15 år. Foto: Ritzau Scanpix

Hun hævder ligeledes, at Cosby, nu 84, inviterede hende og en ven til palæet i Los Angeles ugen efter at have mødt dem på et filmsæt i en park. Bill Cosby skulle hos Hefner - ifølge hende - have tvunget hende til at udføre en seksuel handling på sig.

Idet det er en civil retssag, risikerer Cosbv ikke fængsel denne gang, men Huth søger en kæmpe, dog udefineret, økonomisk erstatning for den seksuelle krænkelse og den følelsesmæssige påvirkning, det efterfølgende har haft på hende.

Bill Cosby selv nægter alle anklager mod sig, og Cosbys advokat, Jennifer Bonjean, udtaler ifølge BBC, at 'man er overbeviste om, at beviserne vil miskreditere sagsøgers 50 år gamle påstand'.

Judy Huths advokat Gloria Allred har derimod ikke ønsket at kommentere sagen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Judy Huth på vej til første retsmøde i går 1. juni. Foto: Ritzau Scanpix

USA's mest populære faderskikkelse

Cosby er bedst kendt for sin rolle som den elskelige ægtemand og far i 1980'ernes populære tv-komedie 'The Cosby Show', der gav ham tilnavnet 'America's Dad'.

Hans familievenlige ry blev dog efterladt i ruiner, efter at mere end 50 kvinder for få år siden anklagede ham for flere seksuelle overgreb gennem næsten fem årtier.

I 2018 blev Cosby fængslet for at bedøve og misbruge Andrea Constand i sit hjem 14 år tidligere. Dommen blev dog omstødt sidste år og Cosby blev løsladt, efter at han havde afsonet mere end to år af en fængselsdom, der oprindeligt lød 'tre til ti år'.

Pennsylvanias højesteret afgjorde således, at Cosby aldrig skulle have stået over for anklagerne, fordi en tidligere lokal distriktsadvokat offentligt havde lovet i 2005, at han ikke ville blive retsforfulgt.

Den amerikanske højesteret afviste anklagernes anmodning om en revision af afgørelsen tilbage i marts i år.