I stort skænderi: Arbejdede for krænker

- Vi skændtes om det. Selvfølgelig gjorde det ondt, siger Angelina Jolie om Brad Pitt.

Han spillede nemlig med i Harvey Weinsteins film, selvom skuespilleren godt vidste, at Hollywood-produceren havde udsat Angelina Jolie for et overgreb.

Det fortæller den 46-årige skuespillerinde i et interview til The Guardian i forbindelse med hendes nye bogudgivelse.

- Jeg begyndte at arbejde rigtig ung for at hjælpe min mor med at betale regninger og sådan noget. Og jeg var ikke klar over, hvordan jeg fortjente at blive behandlet som en ung pige og et menneske. Jeg følte ikke, at jeg var født med disse rettigheder og beskyttelser.

Angelina Jolie er kendt for sin aktivisme og kamp for menneskerettigheder. Foto: Heng Sinith

Dårlige minder

Uden at gå i detaljer med selve hændelsen, fortæller Angelina Jolie, at hun under en filmindspilning havde en 'dårlig oplevelse' med filmproducer Harvey Weinstein.

- Jeg holdt mig væk og advarede folk om ham. Jeg kan huske, at jeg sagde det til Jonny Lee Miller, min første mand. Han var fantastisk til at sprede ordet til andre fyre, så de ikke lod piger gå alene med ham. Jeg blev bedt om at lave 'The Aviator', men jeg sagde nej, fordi han var involveret, siger Angelina Jolie og tilføjer:

- Jeg har aldrig associeret eller arbejdet med ham igen. Det var svært for mig, da Brad gjorde det.

Harvey Weinstein. Foto: David Dee Delgado/Ritzau Scanpix

Brad Pitt arbejdede sammen med Weinstein på filmen 'Inglourious Basterds'. Denne film fra 2009 blev ligesom mange Quentin Tarnatino-projekter udgivet af Weinstein Company i USA.

Sidste år modtog filmproduceren en dom på 23 år i New York efter at være fundet skyldig i to seksualforbrydelser. Han står i øjeblikket tiltalt for voldtægt i Los Angeles, der kan sætte ham bag tremmer i op til 140 år.