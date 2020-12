I tårer efter henrettelse: Vi sagde aldrig farvel

Natten til fredag dansk tid gennemførte USA en ud af fem føderale henrettelser i Donald Trumps sidste regeringstid i et fængsel i delstaten Indiana.

40-årige Brandon Bernard var manden, der i nat fik den dødelige sprøjte. Han er dømt for at være involveret i et dobbeltdrab i Texas i 1999.

Bernard har modtaget støtte massiv støtte fra Kim Kardashian West, der nu fortæller, at hun græd, da han blev henrettet. Hun har i lang tid advokeret for, at dommen burde ændres, da Bernard har opført sig eksemplarisk i de 18 år, han har siddet bag tremmer.

Nu skriver den verdenskendte reality-stjerne i et Twitter-opslag, at hun talte med ham helt op til henrettelsen, og at hun brød fuldstændig sammen sidste gang de de havde kontakt.

'Vi sagde aldrig farvel, fordi vi håbede, at vi ville tale sammen igen. Vi sagde at vi tales ved snart,' skriver Kim Kardashian West.

Kim Kardashian fortæller, at hun og Bernard ofte talte sammen om klassisk musik, og hun kunne mærke, hvor fantastisk en person, han var. Foto: -/Ritzau Scanpix

Samtidig giver hun en indsigt i henrettelsen, og hvordan Bernard havde det op til, at han fik sprøjten.

'Da han fortalte mig, at han havde klaustrofobi, og de tilbød ham at få noget beroligende for at få ham til at slappe af, før han kom i stolen, og at han ikke ville gå i panik, brød jeg sammen. Jeg var nødt til at mute mig selv, så han ikke hørte mig græde på den måde.'

Det er blot to af mange tweets, som hun har skrevet op til og efter henrettelsen, hvor hun også skriver, at det amerikanske system er 'fucked up'.

Hun skriver samtidig, at Brandon Bernard takkede hende og alle, der havde støttet ham i kampen mod henrettelsen.

Nævningen fortrød

Det var ikke kun Kim Kardashian West, der ønskede at få omgjort dødsstraffen til den 40-årige amerikaner.

Fem ud af ni nævninge, der var med til at give Bernard dommen i første omgang, har ændret opfattelse og har opfordret Donald Trump til at ændre dommen.

Flere har været ude og bakke op om en ændring af dommen, men det er prellet af på Trump, der valgte at ignorere de mange Bernard-støtter.

Kim Kardashian West har tidligere forsøgt at få ændret dommen for dødsdømte amerikanere. I juni lykkedes det at benåde 63-årige Alice Marie Johnson, som afsonede en livstidsdom for en ikkevoldelig narkoforbrydelse.

Her mødtes Kim Kardashian West med Donald Trump for at diskutere sagen, hvor hun tilsyneladende har overbevist præsidenten om at ændre dommen.

