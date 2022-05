I tårer: - Folk vil slå mig ihjel

Dramaet fortsætter i den omdiskuterede retssag mellem Johnny Depp og Amber Heard.

Dag 23 af injuriesagen er netop overstået, og det var en retsdag, hvor Aquaman-skuespillerinden atter gav forklaring.

36-årige Heard måtte igen kæmpe med at holde tårerne tilbage, da hun satte ord på de mange dødstrusler og chikanen, som skuespillerinden angiveligt udsættes for hver evig eneste dag.

Hun fortalte, at 'Pirates of the Caribbean'-stjernens mange påstande om hende ligger til grund for de ubehagelige og grænseoverskridende oplevelser.

Artiklen fortsætter under videoen ...

- Jeg får hundredvis af trusler hver dag - tusinder siden denne sag startede. Folk vil slå mig ihjel, lød ordene fra triste Amber Heard.

- Det er forfærdeligt og smertefuldt. Johnny (Depp, red.) sagde til mig, at det var det, jeg fortjente. Men det gør jeg ikke. Folk glemmer, at jeg også er et menneske. Det er ydmygende.

Sagsøger hinanden

Retssagen mellem Johnny Depp og Amber Heard har i den seneste tid været massivt omtalt i alverdens medier. Sagen forventes at slutte i dag - fredag 27. maj - hvorefter juryen skal blive enige om en afgørelse.

Det betyder, at den endelige dom først vil falde på et senere tidspunkt.

58-årige Johnny Depp har sagsøgt sin ekskone, da 'Pirates of the Caribbean'-stjernen mener, at hun har ødelagt hans karriere med et læserbrev tilbage i 2018.

Her skriver Heard, at hun har været udsat for hustruvold. Det skal dog lige nævnes, at Depp ikke bliver nævnt ved navn i dette skriv. Han forlanger 50 millioner dollars.

På den anden side vil Amber Heard have 100 millioner dollars. Hun mener nemlig, at der er tale om en injurierende påstand, når Depp giver udtryk for, at hun skulle have ødelagt hans karriere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Forstå hele sagen mellem Johnny Depp og Amber Heard i videoen nedenunder.