I ulykke under optagelser: - Det var et stort chok

Den australske skuespiller Rebel Wilson er i bedring, efter hun var involveret i en stunt-ulykke under optagelserne til filmen Bride Hard.

Under ulykken fik hun flere skader og blev hastet til hospitalet, hvor hun blandt andet blev syet med tre sting i ansigtet.

Det fortæller hun selv i en video på Instagram, hvor hun også deler detaljer om, hvordan ulykken skete.

- Jeg var i gang med at filme en film i Savannah, Georgia. Det skete midt på et shoot om natten, min sidste scene i filmen, så jeg har lavet alle de her kamp-scener (igennem optagelserne til filmen, red.), og så i den sidste bliver jeg ramt med bunden af en pistol i hovedet, siger hun og fortsætter:

- Så det var et uheld, og det var et stort chok. Men heldigvis heler jeg rigtig godt, så jeg vil gerne sige tak til jer alle for jeres hilsner, siger hun videre til sine fans og følgere.

Rebel Wilson har det i dag godt efter ulykken, som hun dog beskriver som et stort chok. Privatfoto

Den 43-årige skuespiller, der især er kendt fra 'Pitch Perfect' fortæller videre, at der i alle actionfilm er risiko for, at der sker ulykker, og at hun da også regner med, at hun snart er helt på toppen igen.

- Jeg har faktisk helet ret fantastisk, siger hun videre og fortæller, at hun allerede har fået fjernet stingene.

Hun forventer derfor, at hun snart er helt på toppen igen.