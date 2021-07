I voldsom modvind: 'Jeg føler mig fortabt'

Den tidligere model Chrissy Teigen har været i voldsom modvind på de sociale medier, efter flere af hendes gamle tweets og beskeder blev delt på ny.

I de gamle tweets og beskeder går hun blandt andet til angreb på tv-personligheden Courtney Stodden.

Det førte i sidste ende til, at modellen måtte trække fra en stor rolle. I midten af juni sagde hun officielt undskyld for sin opførsel.

Nu fortæller Chrissy Teigen på sin Instagram-profil, at hun, siden mobbe-anklagerne så dagens lys, har følt sig deprimeret.

'At gå udenfor stinker, og det føles ikke rigtigt. At være alene hjemme med mit sind får mit deprimerede hoved til at stikke af,' skriver hun i et opslag på det sociale medie.

'Jeg føler mig fortabt, og jeg har brug for at finde min plads igen,' skriver hun videre.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Svært at tale om

Chrissy Teigen er med egne ord blevet 'cancelled', hvilket er en betegnelse for, at man er blevet udelukket eller udstødt.

'Det er svært at tale om i den forstand, at man naturligvis lyder klynkende, når man tydeligvis har gjort noget galt. Det stinker bare,' skriver hun.

Den tidligere model skriver desuden, at hun har svært ved at finde ud af, hvordan hun skal agere på det sociale medie, fordi hun ikke kan lade som om, at der ikke er sket noget.

'Det føles så underligt at lade som om, at ingenting er sket i denne online verden, når jeg har det ad helvede til i den virkelige verden,' skriver Chrissy Teigen.

Hun afslutter sit lange opslag i en lettere sarkastisk tone med eftersøgning af andre personer, som har prøvet at blive 'cancelled', fordi hun i så fald gerne vil deltage i en genforening, så hun kan komme op fra sofaen.