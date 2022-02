I voldsom ulykke: Brækket fire steder

Det var noget af et styrt, da realitystjernen Lisa Vanderpump faldt af sin hest.

På Instagram fortæller 'Real housewives'-stjernen, at hun har brækket sit ben fire steder og har slået sin ryg.

'Tak for alle de varme hilsner og smukke blomster. Jeg har det bedre efter operationen. Fire brud i benet og en meget forslået ryg, men jeg er på vej til at få det bedre. Jeg er tilbage i sadlen snart', skriver hun til billedet af de mange buketter.

Restaurantejeren, der deler livet som forretningsejer i flere realityshows, blev smidt af sin hest søndag.

Hendes mand, Ken Todd, bekræftede over for TMZ, at Lisa Vanderpump nu kan se frem til ti uger med genoptræning.

Kunne ikke tro det

Selvom der var tale om et skræmmende fald, har parret ikke tænkt sig at sagsøge nogen i forbindelse med hændelsen.

- Det er det, der sker i livet, lød det fra Ken Todd.

Ifølge manden vidste Lise Vanderpump, at hun var hårdt såret efter faldet.

- Jeg var der, og jeg så hende blive kastet af. Jeg kunne ikke tro det. Jeg var i chok. Jeg løb derover, og jeg kunne se, at hun havde brækket benet.

Lisa Vanderpump har redet i flere år, og hun har ejet flere heste gennem sit liv.