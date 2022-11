'Idiot': Takkede nej til halv milliard

Sylvester Stallone takkede nej til filmrolle, der ville have indbragt ham, hvad der i dag svarer til 632.440.800 kroner

I 1980'erne kunne Sylvester Stallone gå på vandet. I hvert fald i Hollywood, hvor han var toppen af poppen.

Han var blevet stor med den hårdtslående hovedrolle i tre 'Rocky'-film, hvorefter 'Rambo'-filmene katapulterede ham mod stjernerne.

Det gik så godt, at actionhelten mod slutningen af årtiet takkede nej til en rolle, der ville have indbragt ham 34 millioner amerikanske dollars.

- Vi var i gang med at lave 'Rambo III'. Vi troede den ville blive et kæmpe hit - det var før, den kom ud. Og jeg blev betalt en formue for den. Så siger de: Vi vil lave 'Rambo IV'. 'Du får 34 millioner lige nu'. Jeg svarer: 'Lad os nu ikke gøre noget forhastet', fortæller i dag 75-årige Sylvester Stallone til Hollywood Reporter.

Interviewet finder sted i forbindelse med premieren på serien 'Tulsa King', der kan streames på SkyShowtime i december.

Sylvester Stallone kan snart opleves i SkyShowtime-serien 'Tulsa King'. Foto: SkyShowtime

Annonce:

'Rambo III' havde premiere i 1988, og Hollywood Reporters reporter har regnet ud, at de 34 millioner ville svare til 85 millioner amerikanske dollars i dag. Ekstra Bladets reporter har så regnet ud, at det svarer til 632.440.800 danske kroner.

- Den er god nok. Det er ikke en joke. Hold da helt op, sikke en idiot. Nu kan jeg ikke tænke på andet ... wauw, siger Stallone.

I stedet skulle der gå 20 år før 'Sly' gentog rollen som John Rambo. Hvor meget han fik for den optræden i 2008, melder historien ikke noget om.

Har du en helt særlig udgave af Rambo-filmen 'First Blood' liggende, så kan du tjene styrtende på den. Se her hvilket VHS-guld du skal op på loftet og lede efter.