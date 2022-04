Ifølge stor undersøgelse: Hun er verdens mest sexede over 50

Australske Kylie Minogue har, lige siden hun brød i gennem i 80'erne med hits som 'The Loco-Motion' og 'I Should Be So Lucky', været idoliseret af mange i alle aldre verden over.

Og begejstringen er tydeligvis ikke uddød, selv om Minogue efterhånden har rundet de 53 år.

Den kun 1.52 meter høje sanglærke er således netop kåret til verdens mest sexede person over 50 år.

Det sker i en britisk rundspørge foretaget af onlinetjenesten Ourtime blandt 1500 briter, som selv er 50 år eller derover. Man har kunnet stemme på både kvinder og mænd uanset hvilket køn, man selv tilhører.

Det skriver The Mirror, der dog ikke melder noget om, hvordan stemmefordelingen er mellem kønnene i rundspørgen.

Kylie Minogue er blevet stemt ind på førstepladsen lige over briternes egen 56-årige Elizabeth Hurley, der som bekendt er skuespiller og model.

På tredjepladsen troner endnu en skuespillerinde - 'Venner'-ikonet Jennifer Aniston, 53.

Også George Clooney, 60, og Brad Pitt, 58, er kommet i top 10, der fuldendes af Hugh Jackman, 53, Dame Helen Mirren, 76, Jennifer Lopez, 51 og den engelske tv-kok Nigella Lawson, 62.

Hun har altid set ganske ung ud, og Kylie Minogue ligner da heller ikke en typisk 53-årig. Nu er hun nr. 1 på listen over de meste sexede kendisser i hele verden. I hvert fald hvis det står til 1500 adspurgte briter over 50. Foto: Ritzau Scanpix

Kylie Minogue er fortsat koncert-aktiv, selv om hun ikke længere laver de samme hits som tidligere. Foto: Chris Putnam

Mere sexede med alderen

I top 25 huserer både eks-præsident Barack Obama og hans kone Michelle Obama, ligesom også Colin Firth, 61, og den tidligere supermodel Cindy Crawford befinder sig her.

En tredjedel af de adspurgte noterer, at deres yndlings-berømtheder over de 50 er ældet yndefuldt og ser bedre ud nu, end da kendisserne var yngre.

Elizabeth Hurley, der i mange år dannede par med Hugh Grant. Hun er nr. 2 på listen. Foto: Jason Mendez / Ritzau Scanpix

Seks ud af 10 i rundspørgen siger, at alder bare er et tal, og næsten halvdelen føler sig mere selvsikre i de senere år sammenlignet med i deres tyvere, konkluderer rundspørgen.

- Det er fascinerende, at få et indblik i tankegangen hos folk over 50 i Storbritannien og at opdage de kendisser, de finder mest sexede. Det er også dejligt at se, at alder virkelig kun er et tal for de fleste af os. Mere selvsikre, mindre hæmmede - og klar til ægte romantik. Nu er det perfekte tidspunkt for singler i Storbritannien at komme derud og finde nogen med en fælles passion for livet og oplevelser, siger talskvinde for Ourtime, Joanna Pons, til The Mirror.

Swipe til højre

Undersøgelsen blev foretaget ved, at de 1500 på deres smartphone fik vist billeder af kendte personer fra hele verden over 50 år.

Man kunne så swipe til højre, en funktion også kendt fra bl.a. Tinder, hvis man fandt personen på skærmen attraktiv.

Den person, flest swipede til højre hos, var med andre ord 'I Can't Get You Out of My Head'-sangerinden Kylie Minogue.

Altid skønne Jennifer Aniston - nr. 3 på listen over de mest sexede kendte personer over 50 år. Foto: Jordan Strauss / Ritzau Scanpix