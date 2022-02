Ignorerer kritik: Jeg er skideligeglad

Beskyldninger om upassende opførsel over for kolleger preller i den grad af på komikeren og skuespilleren Chevy Chase

Rascistisk, kvindefjendsk og homofobisk - det er nogle af de ord, som kolleger bruger om den efterhånden 78-årige komiker og skuespiller Chevy Chase.

Men Chase, der blandt andet huskes for rollen som talkshow-vært på 'Saturday Night Live' og filmene om 'Fars fede ferie' er fløjtende ligeglad.

Blandt hans tidligere medspillere huskes han dog primært for en problematisk opførsel på settet gennem mange år. De taler om racistiske jokes og en stjerne med et kvindefjendsk og homofobisk livssyn.

- Jeg er skideligeglad, siger han ifølge Variety i et interview med 'CBS Sunday Morning'.

Her bliver han spurgt, om der er hold i de mange beretninger om, at han opfører sig som en nar.

- Det må du spørge dem om. Jeg er, som jeg er. Og jeg kan lide den, jeg er. Det er en del af mig, at jeg er ligeglad. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal sige. Jeg er simpelthen bare ligeglad.

En af Chases kritikere er stjernen Donald Glover, der har spillet sammen med Chase i NBC's sitcom 'Community'.

I 2018 fortalte han i et interview med The New Yorker, hvordan Chevy Chase igen og igen kom med racistiske joke og forsøgte at forstyrre deres fælles scener med udtalelser som, 'Folk tror, du er sjovere, fordi du er sort'.