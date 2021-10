Ikke første gang: Tidligere fyret for pistol-uheld

Dave Halls, der rakte Alec Baldwin det våben, han affyrede mod Halyna Hutchins, er tidligere blevet fyret fra en filmproduktion efter et uheld med en pistol

Den ulykke, der kostede filmfotograf Halyna Hutchins livet natten til fredag dansk tid, var ikke første gang, den assisterende instruktør Dave Halls har været involveret i et uheld med en pistol.

Over for CNN bekræfter produktionsselskabet Rocket Soul Studios, der står bag filmen 'Freedom's Path', at de i 2019 fyrede Dave Halls, fordi en pistol ved en fejl blev affyret på settet.

Skuddet ramte og sårede en lydtekniker, der dog vendte retur til produktionen få dage senere efter at have modtaget behandling for sine skader.

Det gjorde Dave Halls derimod ikke.

'Halls blev fjernet fra settet øjeblikkeligt efter, at rekvisitpistolen var gået af. Produktionen holdt inde med indspilningen, indtil Dave var væk fra området. Der blev skrevet og indleveret en rapport med det samme', lyder det fra produktionsselskabet til CNN.

Ifølge produktionsselskabet var Halls indforstået med, at han blev fyret. Det er dog ikke lykkedes CNN at indhente en kommentar fra Halls.

Rakte Baldwin pistolen

Det var Dave Hall, der rakte Alec Baldwin den pistol, som forårsagede dødsulykken, hvor 42-årige Halyna Hutchins blev skudt.

Filminstruktør Joel Souza blev ligeledes ramt af skud, men han blev udskrevet fra hospitalet samme dag, som ulykken fandt sted.

Flere medier kunne søndag rapportere, at der på andre produktioner har været klaget over Dave Halls' lemfældige omgang med sikkerheden på optagelser.

Der har desuden været flere klager over hans opførsel, som flere har fundet krænkende.

Heller ikke disse anklager har Dave Halls kommenteret.

Skudepisoden på filmsettet til 'Rust' efterforskes fortsat af politiet, og der er endnu ingen sigtede i sagen.