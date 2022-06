Ikke inviteret: Nu reagerer mor på brylluppet

Familien Spears er ikke ligefrem kendt for at være den mest kærlige familie, og Britney Spears havde da heller ikke inviteret nogen af sine forældre til sit bryllup.

Men efterfølgende har hendes mor, Lynne Spears, reageret på brylluppet i en kommentar til popstjernens opslag på Instagram.

Det skriver Page Six.

'Du ser strålende og så glad ud!'

'Dit bryllup er et drømmebryllup! Og at holde det i dit hjem gør det så sentimentalt og specielt! Jeg er sååååå glad på dine vegne! Jeg elsker dig!', skriver Lynne Spears i sin kommentar.

Lynne og Jamie Spears blev skilt i 2002. Særligt Jamie Spears har i mange år haft en anspændt forhold til dattern Britney Spears. Foto: Nick Ut/Ritzau Scanpix

40-årige Britney Spears giftede sig fredag dansk tid med Sam Asghari, som hun har været forlovet med siden september 2021. Til brylluppet var hverken forældrene eller Spears' søskende til stede.

Det skyldes det dårlige forhold, familien har til hinanden, efter en langvarig sag om et værgeskab, som Britney Spears var underlagt i 14 år. Det betød, at hun ikke kunne tage beslutninger om sit eget liv og økonomi, som i stedet var overladt helt til hendes far, Jamie Spears.

Værgeskabet blev endeligt afsluttet i november 2021, men undervejs i retssagen har familien været særdeles hårde ved hinanden i udtalelser både i retten og i pressen.

Ifølge Page Six var Britney Spears' bror, Bryan Spears, dog inviteret til brylluppet som den eneste fra familien, men han dukkede tilsyneladende ikke op.

Brylluppet endte ligeledes med at blive en dramatisk affære, da Britney Spears' eksmand forsøgte at bryde ind og måtte stoppes af vagterne.