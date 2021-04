Ikke længere sammen

Så gik den ikke længere.

Det celebre par Andrew Taggart og Chantal Jeffries, der begge arbejder som DJ's, har besluttet at gå fra hinanden efter år sammen.

Det bekræfter en repræsentant for Andrew til US Weekly.

'De gik fra hinanden for en måned siden, men de er stadig venner', lyder det fra repræsentanten.

Parret blev første gang set sammen i februar 2020 og har siden delt deres forhold på Instagram med søde billeder og tekster.

'Du får denne her planet til at føles som et hjem. Tillykke med fødselsdagen. Jeg elsker dig', skrev Chantal, der ud over at være dj også arbejder som skuespiller, tilbage i januar.

Chantal Jeffries har tidligere datet nogle af de største stjerner i USA.

Både The Weeknd i 2018 og Justin Bieber i 2014-2016.

Parret har endnu ikke udtalt, hvad grunden til deres brud skyldes.