Iklædt kjole med kæmpe løvehoved

Verdensstjernen Kylie Jenner vakte opsigt, da hun mandag troppede op i en kjole med et kæmpe løvehoved til et modeshow i Paris

Kylie Jenner formåede i den grad at tiltrække sig de mange fotografers opmærksomhed til det stjernespækkede Schiaparelli-modeshow i Paris.

For den 25-årige amerikanske realitystjerne troppede op i en tætsiddende, sort kjole med et kæmpe løvehoved.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Pierre Suu/Getty Images

Flere medier, heriblandt britiske Daily Mail, skriver, at der er tale om et falsk løvehoved. På Instagram oplyser verdensstjernen, at dyrehovedet er syet i hånden.

Det store Schiaparelli-modeshow finder sted 23. til og med 26. januar i den franske hovedstad.

Har fået nyt navn

Massevis af fans havde længe ventet på at få afsløret navnet på Kylie Jenners søn. Stjernen, der danner par med den berømte rapper Travis Scott, som hun også har fået barnet med, kunne for knap et år siden afsløre, at de kaldte deres nyfødte dreng for Wolf.

Annonce:

Efterfølgende har kendisparret så ombestemt sig, og nu har Kylie Jenner løftet sløret for drengens nye navn. Sønnen hedder Aire, hvilket fremgår af et opslag på Instagram.

Her har mormor - Kris Jenner - kommenteret navne-afsløringen med et 'I love you Aire Webster'.

Ud over Aire er Kylie Jenner og Travis Scott forældre til den fireårige datter Stormi.

Stort galleri: Årets frækkeste fest!