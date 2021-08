Ikon skal genbegraves

De jordiske rester af den amerikanskfødte franske Josephine Baker skal flyttes til Panthéon, som betyder gudernes tempel.

Det er en af Frankrigs nationale helligdomme, hvor landets fremmeste mænd og kvinder ligger begravet.

Og nu har den franske præsident Emmanuel Macron besluttet, at Josephine Baker også skal have plads der, skriver Associated Press.

Dermed bliver hun den første sorte kvinde, som bliver hædret med landets fornemste gravplads.

Den officielle ceremoni finder sted 30. november, hvor Josephine Baker skal genbegraves side om side med blandt andre fysikeren Marie Curie, den franske filosof Voltaire og forfatteren Victor Hugo.

Josephine Baker optrådte med sang og dans. Foto: Lars Hansen

Aktiv i modstandskampen

Josephine Baker var ikke kun et betydningsfuldt navn i underholdninsbranchen, men var også kendt for sin rolle som fransk modstandsagent og borgerrettighedsaktivist under anden verdenskrig.

Efter hendes død i 1975 blev Baker begravet i Monaco, klædt i en fransk militæruniform med de medaljer, hun modtog for sin rolle som en del af den franske modstandskamp under krigen.

Josephine Baker, der var en megastjerne i 1930'erne, var også et kendt navn i Danmark.

I 1928 væltede hun København og forargede hele landet, da hun på det daværende Dagmarteater optrådte for publikum kun iført et beskedent bananskørt.