Ikonisk amerikansk tv-vært død

Bob Barker, der var vært på programmer som ’The Price Is Right’ og ’Truth or Consequences', blev 99 år gammel

En af de største personligheder i amerikansk tv-historie er gået bort.

For den 99-årige Bob Barker, som især er kendt fra programmet ’The Price Is Right’ er død, fortæller Roger Neal, der i flere år har været talsperson for den folkekære tv-vært.

Det skriver NBC.

’Det er med dyb sorg, at vi kan meddele, at verdens bedste studievært har forladt os,’ fremgår det udtalelsen fra Roger Neal.

Det er svært at sige amerikansk underholdnings-tv uden at sige Bob Barker. Foto: Kevork Djansezian

'Føltes ægte'

Ifølge Robert Thomsen, der er lektor i tv og populærkultur ved Syracuse Universitet i New York er der især de mange år, Bob Barker var på skærmen, der var med til at gøre ham ikonisk.

Bob Barker startede i tv-branchen i starten af 50’erne, inden han blev vært på det populære ’Truth or Consequences’ i 1956. mere end 50 år senere kunne han takke af som vært i ’The Price Is Right’ i 2007, da han gik på pension. Her blev det til i alt 51 sæsoner.

’Bob Barker føltes ægte og havde en reel tilstedeværelse helt fra sort-hvid-æraen og frem til det nye årtusinde, understreger Robert Thomsen.

Det var især på ét punkt, at Bob Barker skilte sig ud, fortæller lektoren.

’Der findes tv-shows, hvor værten bare står ved sin pult, men Bob Baker var god til at interagere med de almindelige mennesker, som deltog i hans shows.'

I 2013 blev Bob Barker spurgt om, hvad han savnede mest ved at være vært på The Price Is Right af Parade Magazine.

- Pengene. Men det er ikke det eneste. Jeg savner også de mange menneske, sagde han dengang.