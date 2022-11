Ikonisk Batman-skuespiller død

Manden bag filmhistoriens vel nok mest ikoniske Batman-stemme er død.

Det skriver en række amerikanske medier, heriblandt The New York Times.

Kevin Conroy, der i mange år har været anerkendt vidt og bredt for sit nærmest legendariske bud på Batmans stemme i kult-tegneserien 'Batman: The Animated Series', som rullede over skærmen i 90’erne, døde torsdag efter kort tids sygdom.

DC Comics, som er skaber af den populære superhelt og tegneseriefigur, bekræftede selv dødsfaldet fredag.

Med den karakteristiske dybe og hæse stemme var han på sin vis i midt-90’erne med til at definere, hvordan den kappeklædte hævner ellers lød, når han i ly af mørket jagtede skruppelløse skurke i Gotham City.

I adskillige år lagde Kevin Conroy stemme til både Bruce Wayne og superhelte-alter egoet Batman, og ifølge DC Comics blev det alt i alt til 400 episoder og mere end 100 timers tv.

Stjerneskuespillere som Christian Bale og Robert Pattinson har begge forsøgt sig med rollen som the caped crusader, og her har det ifølge tv-stationen CNN været ganske tydeligt, hvem de har søgt inspiration fra.

En påstand, man nemt kan tilslutte sig.

Kevin Conroy tabte kampen til kræften. Han blev 66 år.

- Ren perfektion

Den amerikanske skuespiller Mark Hamill, der mest af alt er kendt for Star Wars-universet i rollen som Luke Skywalker, har sideløbende udgjort et umage par med netop Conroy, eftersom han tidligere har lagt stemme til superskurken Jokeren.

I DC Comics mindeord begræder Hamill sin kollegas bortgang.

- Kevin var ren perfektion, udtaler Mark Hamill på DC Comics hjemmeside.

- For flere generationer har han været definitionen af Batman. Det var det perfekte scenarie (for skaberne af 'Batman: The Animated Series', red.). De fandt den helt rigtige mand til den helt rigtige rolle, og verden blev et bedre sted af hans præstationer, fastslår Hamill.

Også på Twitter hylder Hamill bortgangen af sin ven og kollega:

- Forbløffet over tabet af denne geniale skuespiller. Ord kan ikke udtrykke min beundring og respekt for manden. Jeg elskede ham som en bror.

Udover at give liv til den animerede version af DC Comics største superhelt har Conroy bl.a. også optrådt på Broadway i ‘Lolita’ og ‘Eastern Standard’.

De sidste par år blev bl.a. brugt på såkaldte Comic Conventions (store messer for tegneseriefans).

Conroy efterlader sig manden Vaughn C. Williams.

