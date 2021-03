Ikonisk Bond-skurk er død

Yaphet Kotto er udover 'Live and Let Die' også kendt for roller i blandt andre 'Alien'

Den amerikanske skuespiller Yaphet Kotto, der er kendt fra blandt andet James Bond-filmen 'Live and Let Die' og 'Alien', er død.

Han blev 81 år.

Den triste nyhed bekræftes af hans hustru, Tessie Sinahon, skriver Variety.

'Jeg er i sorg og stadig i chok over, at min elskede ægtemand gennem 24 år, Yaphet, er gået bort. Han døde i går aftes omkring 22.30 filippinsk tid,' skriver hun på sociale medier.

I 'Live and Let Die' spillede han diktatoren Dr. Kananga samt hans alterego Mr. Big, mens han i 'Alien' tog sig af rollen som Dennis Parker.

Her ses han i rollen som Dennis Parker i 'Alien'. Foto: Shutterstock

En af hans mest populære roller kom fra serien 'Homicide: Life on the Streets', der løb over skærmen fra 1993 til 1999.

'Du spillede skurken i nogle af dine film, men for mig og mange andre var du en ægte helt. En god mand, en god far, en god ægtemand og et godt menneske, som kan være meget svære at finde. En af de bedste skuespillere i Hollywood - en legende. Hvil i fred, skat, jeg vil savne dig hver dag. Min bedste ven. Min klippe,' skriver hustruen gennem 24 år.

Yaphet Kotto fotograferet i 2015. Foto: Ritzau Scanpix

Han efterlader sig en hustru og seks børn.