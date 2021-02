Ikonisk kunstner død

Den italienske kunstner Arturo De Modica er død, skriver AFP og Reuters.

Han blev 80 år.

Modica var kendt som manden bag den store tyr - 'Charging Bull' - der er opstillet foran børsen på Wall Street i New York.

Uden tilladelse

Her blev den sat uden tilladelse i 1989. Derfor fjernede politiet den 3200 kilo tunge tyr, men det faldt ikke i god jord hos indbyggerne i millionbyen.

Efter en del ballade blev der givet tilladelse til, at Charging Bull igen kunne få plads foran USA's handelscentrum.

Tyren står ifølge Arturo De Modica som et symbol for 'det amerikanske folks styrke og magt', skriver britiske BBC.

Den italienske kunstner Arturo De Modica døde på Sicilien efter at have kæmpet mod kræft i en årrække. Foto: Craig Ruttle/Ritzau Scanpix

I et nyligt interview med La Repubblica fortalte Modica mere om idéen bag tyren.

- Det var krisetid. New York-børsen var faldet med over 20 procent på et døgn. Jeg og mine venner spurgte os selv, hvad vi kunne gøre for 'min' by.

- Jeg er selvfølgelig fra Vittoria, men jeg boede i 40 år i New York. Og jeg fik ideen til tyren som et billede på børsen, der stiger.

Hans skulptur er nu en af de mest fotograferede seværdigheder i New York.

Modica døde i Vittoria i den sydlige del af Sicilien.

Han havde kæmpet med kræft i en årrække, og hans tilstand blev værre i de seneste uger, skriver La Repubblica på sin netavis.