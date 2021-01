Ikonisk skuespillerinde død

Den amerikanske skuespillerinde Cicely Tyson er død, 96 år gammel.

Det skriver flere medier blandt andre People med henvisning til en udtalelse fra hendes manager, Larry Thompson.

'Jeg har sørget for Miss Tysons karriere i over 40 år, og hvert år var det et privilegium og en velsignelse', lyder det blandt andet fra manageren.

Hun vandt en Æres-Oscar i 2018. Foto: Mario Anzuoni / Ritzau Scanpix

Cicely Tyson har været aktiv skuespillerinde i mere end 60 år, og hun gik aldrig på pension. I 2018 blev hun den første sorte kvinde, som har vundet en Æres-Oscar.

Hun var desuden den første sorte kvinde, der vandt en Emmy Award for bedste kvindelige hovedrolle, og hun har tidligere fortalt, at hun gennem sin karriere har forsøgt at bruge sin status til at adressere forskellige problemstillinger i forhold til køn og race.

- Jeg fandt ud af meget tidligt, at jeg blev stillet bestemte spørgsmål og blev behandlet på en bestemt måde, så jeg var nødt til at bruge min karriere til at adressere de problemer, har hun tidligere sagt til People.

Cicely Tyson var aktiv som skuespiller i mere end seks årtier. Foto: Jordan Strauss / Ritzau Scanpix

Hun valgte også altid sine roller med omhu og gik efter de stærke kvinderoller.

- Hvis et stykke ikke virkelig siger mig noget, har jeg ingen interesse i det. Jeg er nødt til at vide, at jeg tjener et formål med rollen, har hun tidligere udtalt.

Hendes karrieres betydning er da heller ikke gået ubemærket hen, og hun hyldes blandt andre af tidligere præsident for USA Barack Obama, som på Twitter skriver:

'I hendes ekstraordinære karriere var Cicely Tyson en af de få prisvindende skuespillere, hvis arbejde på skærmen blev overgået af det, hun formåede at opnå ved siden af'.

'Hun havde et hjerte som ingen andre, og i sine 96 år formåede hun at sætte et aftryk, som meget få nogensinde vil kunne efterfølge'

Cicely Tyson var kendt for en lang række film og tv-serier.

Hun blev nomineret til en Oscar for sin rolle i filmen 'Sounder' fra 1972.

I nyere tid har hun medvirket i tv-serier som 'How to Get Away with Murder' og 'House of Cards'.

Hun var gift med jazz-musikeren Miles Davis i syv år fra 1981 til 1988 og efterlader sig desuden en datter fra et tidligere ægteskab.