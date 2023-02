Ikonisk tegneserie droppet

Tegneserien Dilbert har været kendt og elsket af avislæsere verden over siden 1989, hvor man for første gang kunne følge med i den desillusionerede kontormus Dilberts daglige udfordringer med jobbet og ikke mindst sine uduelige chefer.

Manden bag serien hedder Scott Adams og han er netop nu genstand for massiv medieopmærksomhed, efter han i sit YouTube-show 'Real Coffee with Scott Adams' kom med flere forskellige kontroversielle udtalelser om forholdet mellem sorte og hvide i USA.

Blandt andet kaldte han USA's sorte befolkning for en 'hadegruppe' som han ikke vil have noget som helst at gøre med. Derudover opfordrede han alle hvide til at holde sig langt væk fra alle sorte.

De opsigtsvækkende udtalelser er nu blevet for meget for en lang række aviser i USA.

Karriere i ruiner

Ifølge CNN har flere end hundrede aviser - eksempelvis The Washington Post - fjernet Dilbert fra deres sider.

- På baggrund af Scott Adams' aktuelle udtalelser, der anbefaler raceadskillelse, er The Washington Post ophørt med at trykke Scott Adams tegneserie, lyder det fra The Washington Post ifølge CNN.

Ifølge BBC News er Scott Adams fuldt ud klar over, at hans karriere nu ligger i ruiner.

- Jeg regner med at det meste af min indtægt er forsvundet fra næste uge, har han ifølge BBC udtalt.