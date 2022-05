Ikonisk tegneserie-skaber er død

Den kendte tegner og illustrator George Pérez, der er en af de mest kendte tegneserie-skabere, er død - 67 år gammel.

Det oplyser hans familie på Pérez' Facebook-side.

Pérez er kendt for at lave illustrationer til både Marvel og DC og er dermed en af de helt store spillere indenfor tegneserie-verden.

Tegneren døde fredag i sit hjem omgivet af sin familie og venner efter en hård kamp mod tarmkræft.

'George døde i går, fredeligt derhjemme med sin kone igennem 490 måneder og familie ved sin side. Han havde ikke smerter, og han ved, at han var meget, meget elsket', lyder det i opslaget, der fortsætter:

'Vi er alle i sorg, men på samme tid er vi meget taknemmelige for den glæde, han bragte i vores liv. At kende George var at elske ham. Og han elskede tilbage. Med hele sit hjerte. Verden er blevet lidt mindre levende efter i dag, når du ikke længere er i den', lyder det videre i opslaget.

'Elskede jer allesammen'

I opslaget takker familien også Pérez' fans.

'Han elskede jer allesammen. Han elskede at se jeres opslag og se jeres tegninger, I sendte, og de hyldester, I har lavet. Han var stolt over at have skabt så stor glæde for så mange', lyder det i opslaget, der fortsætter:

'Alle kender Georges eftermæle som en skaber. Hans kunst, karakterer og historier vil blive læst i flere år frem. Men det er ingenting i forhold til den mand, George var. Georges virkelige eftermæle er venlighed. Det er den kærlighed, han havde for at skabe glæde hos andre, og jeg håber, I alle vil bære det med jer hver altid'.

Pérez er især kendt for sit arbejde hos tegneserie-giganten DC, selvom han egentlig startede sin karriere hos konkurrenten Marvel, hvor han blandt andet arbejdede med at lave tegninger til Avengers og The Fantastic Four i 70'erne.

Det var dog hos DC, at han lavede noget af sit mest ikoniske arbejde, heriblandt hjalp han med at lancere The New Teen Titans, mens han ligeledes lavede tegninger til Wonder Woman og Crisis on Infinite Earths.

Også hos DC begræder de Pérez' død.

'DC er med fans over hele verden i sorgen over George Pérez' død. Som tekstforfatter, tegner og maler gjorde George Pérez et fantastisk indtryk på tegneserieverden, og han skabte glæde til enormt mange fans og har haft indflydelse på en hel generation af kreativt talent', lyder det i en officiel udtalelse fra DC.

Også Marvel har udtalt sig om tegnerens død.