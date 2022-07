Incest-anklage: Nu blander bror sig

Der er i øjeblikket familiestridigheder i Martin-familien.

Ricky Martins nevø har for nyligt anklaget Ricky Martin for voldelige og seksuelle overfald i hjemmet, men nu tager brormand Eric Martin bladet for munden og bakker Ricky Martin op.

På de sociale medier har Eric Martin udtalt sig, at man nødvendigvis ikke behøver at være skyldig bare fordi nogle har anklaget en. Han mener, at beviserne bør undersøges grundigt, og Ricky Martin taler sandt, når han siger, at nevøen har mentale udfordringer.

Eric Martin fortæller, at nevøen ikke længere har kontakt til flere fra familien, og at han tidligere også har forsøgt at skabe problemer med andre familiemedlemmer.

Ricky Martin har også været ude og afvise påstanden om, at han har haft et seksuelt forhold til sin nevø.

- Desværre kæmper denne person, der har startet de her rygter, med store mentale sundhedsmæssige udfordringer. Ricky Martin har selvfølgelig aldrig været, og vil aldrig være, involveret i nogle former for seksuelt eller romantisk forhold med sin nevø, siger Marty Singer, der er advokat for Ricky Martin, til mediet People.

