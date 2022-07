Incest-anklager: Ricky Martin i retten

Den verdensberømte sanger vil nu deltage ved et retsmøde for at tage afstand fra nevøens anklager

Sangeren Ricky Martin er så fortørnet over sin 21-årige nevøs anklager, der lyder, at sangeren og nevøen skulle have datet i syv måneder, hvor Martin udsatte ham for psykiske og fysiske angreb, ligesom Martin skulle have udsat ham for incest, at han nu vil italesætte sagen.

Det skriver TMZ, der kan melde, at den verdenskendte sanger, der nægter alt, vil deltage virtuelt ved et retsmøde i Puerto Rico torsdag.

Ifølge mediet vil Martin tale direkte til dommeren og nægte, at han har haft et romantisk eller seksuelt forhold til sin nevø.

Han vil eftersigende også italesætte nevøens beskyldninger om, at sangeren skulle have stalket og chikaneret ham.

50 års fængsel

Nevøen fik forrige fredag et tilhold, der betyder, at Ricky Martin ikke må kontakte ham eller nærme sig ham. Her var hverken Ricky Martin eller hans advokater til stede, og retsmødet torsdag skal vurdere, om tilholdet skal forlænges.

Ifølge TMZ risikerer Ricky Martin op mod 50 års fængsel, hvis der skulle vise sig at være hold i anklagerne om det incest-lignende forhold. Retsmødet omhandler dog udelukkende tilholdet.

Ricky Martin optræder i Atlanta i 2021. Foto: Ritzau Scanpix

Ricky Martins advokater har anført, at nevøen har mentale problemer, hvilket Ricky Martins bror også har hævdet på sociale medier.

Usandt og modbydeligt

Brormand, Eric Martin, forklarede, at han mener, eventuelle beviser bør undersøges grundigt, og at Ricky Martin taler sandt, når han siger, at nevøen har mentale udfordringer.

Eric Martin fortsatte ved at fortælle, at nevøen ikke længere har kontakt til flere fra familien, og at han tidligere også har forsøgt at skabe problemer med andre familiemedlemmer.

Ricky Martins advokat, Marty Singer, var endnu mere klar i spyttet:

- Desværre kæmper den person, der har startet de her rygter, med store mentale sundhedsmæssige udfordringer. Ricky Martin har selvfølgelig aldrig været, og vil aldrig være, involveret i nogle former for seksuelt eller romantisk forhold med sin nevø, siger Marty Singer til mediet People og tilføjer:

- Rygterne er ikke kun usande, de er modbydelige. Vi håber, at han får den hjælp, han har brug for. Mest af alt ser vi frem til, at denne forfærdelige sag bliver afvist, når en dommer ser på det.