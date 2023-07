Inden sin død: Advarede sine børn

Sinéad O'Connor havde forberedt sine børn på sin død og lavet klare instrukser til dem i tilfælde af, at de fandt hende livløs.

Det fortalte hun til People i et eksklusivt interview tilbage i 2021 i forbindelse med udgivelsen af sine erindringer 'Rememberings'.

Et interview, der er blevet delt vidt og bredt, siden hun døde for få dage siden.

Ifølge sangerinden havde hun nemlig fortalt sine børn, at det var vigtigt, de først og fremmest beskyttede hendes økonomi og hendes kunst, hvis hun døde.

- Ser du, når kunstneren er død, så er de meget mere værd, end når de er i live. Tupac har udgivet mange flere albums, efter han døde, end han nogensinde gjorde, da han var i live, så det er ret ulækkert, hvad pladeselskaberne gør, lyder det fra Sinéad O'Connor i interviewet.

Hun fortsatte med at fortælle, at hun var bange for, at hendes pladeselskab ville udnytte hende, når hun døde.

- Det er derfor, jeg altid har instrueret mine børn i, siden de var små, at hvis deres mor falder død om i morgen, så skal de ringe til min revisor, før de ringer 112. Ring til min revisor, så vi er sikre på, at pladeselskaberne ikke begynder at udgive mine plader og ikke fortæller jer, hvor pengene er.

Sinéad O'Connor ville sikre sig, at hendes børn vidste, hvad de skulle gøre, når hun var død. Foto: Casper Dalhoff/Ritzau Scanpix

Gør mig virkelig vred

I interviewet nævner hun Prince, der stod bag O'Connors store hit 'Nothing compares 2 U', som eksempel.

Da han døde tilbage i 2016 blev nogle hemmelige optagelser, som han havde gemt i en bankboks, fundet og senere udgivet.

- En af de ting, der virkelig går mig på, og som gør mig vred, er, når jeg tænker på, at de voldtager hans bankboks, siger hun og fortsætter:

- Alle musikere har sange, som vi er pinlige over, og som er noget lort. Vi vil ikke have, at der er nogen, der hører dem. Det her var en mand, der udgav alle sange, han nogensinde har indspillet, så hvis han gik så langt og byggede et pengeskab, hvilket er en stor ting at gøre, så betyder det nok, at han virkelig ikke ville have, at de her sange blev udgivet. Og jeg kan ikke holde ud, at mennesker voldtager bankboksen, siger hun videre.

Stor sorg

Det var Sinead O'Connors familie, der onsdag bekræftede, at sangerinden var gået bort.

- Det er med stor sorg, at vi fortæller, at vores elskede Sinéad er gået bort. Hendes venner og familie er knust og anmoder derfor om ro i denne meget svære tid, udtalte O'Connors familie til The Irish Times.

Politiet har siden meldt ud, at hun blev fundet livløs på sin bopæl i London, og at de ikke anser hendes død som mistænkelig.

Den konkrete dødsårsag er ikke offentligt kendt.

Sangerinden blev blot 56 år.

Hun efterlader sig tre børn.