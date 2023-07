Indlagt med adskillige blodpropper: Nu er der nyt

Forleden kunne det amerikanske medie TMZ eksklusivt berette, at den 30-årige sangerinde Tori Kelly var blevet hastet til hospitalet, efter hun var blevet ramt af flere blodpropper i de vitale organer - heriblandt hendes lunger.

Indtil nu har der dog været stille fra Tori Kelly og hendes familie, der ikke har bekræftet, at der var noget om snakken.

Nu bekræfter sangerindens mand, André Murillo, at Tori Kelly fortsat er indlagt, men at hun er i bedring.

'Tori smiler igen og føler sig meget stærkere. Hun er ikke helt ude af skoven endnu, men hun ser solen. Vi venter bare på et par svar mere', lyder det i en Instagram-story, som manden har delt.

'Jeres kærlighed og venlighed har været overvældende. Tusind tak', lyder det videre fra André Murillo.

André Murillo har delt nyt om sin kones tilstand. Foto: Leon Bennett/Getty Images

Annonce:

Faldt om på restaurant

Tori Kelly spiste angiveligt middag på en restaurant i Los Angeles søndag aften, da hun pludselig fik det dårligt og besvimede.

Hun blev siden hastet til Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles, hvor hun blev behandlet for flere blodpropper.

Søndag fortalte flere kilder til TMZ, at Kellys tilstand var 'meget alvorlig', og at hun 'røg ind og ud af bevidsthed'.

Kelly brød igennem, da hun deltog i 'American Idol' tilbage i 2010. I 2015 udgav hun sit debuatalbum 'Unbreakable Love'. Siden har hun udgivet flere hits - heriblandt 'Don't You Worry 'Bout a Thing', 'I Say a Little Prayer' og 'Name', som hun har lavet sammen med Justin Bieber.

I 2019 vandt hun to grammyer for bedste gospel-album og bedste gospel optræden/sang.