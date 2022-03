Indlagt med blodprop i hjernen

Hailey Bieber fik torsdag et slagtilfælde og måtte indlægges

Den 25-årige model Hailey Bieber, der er gift med sangeren Justin Bieber, fik torsdag morgen sig noget af et chok.

I en story på Instagram fortæller hun, at hun pludselig under morgenmaden fik symptomer, der mindede om et slagtilfælde, og øjeblikkeligt blev bragt til hospitalet.

'De fandt ud af, at jeg havde haft en meget lille blodprop i hjernen, som havde forårsaget iltmangel, men min krop havde klaret det af sig selv, og jeg kom mig fuldstændig efter få timer', skriver hun og fortsætter:

'Selvom det uden tvivl var et af de mest uhyggelige øjeblikke i mit liv, er jeg hjemme nu og har det godt, og jeg er så taknemmelig over for de mange fantastiske læger og sygeplejersker, som tog sig af mig'.

Hun slutter opslaget med at takke dem, der har rakt ud til hende og ønsket hende god bedring.

Hailey Bieber har lagt denne besked ud til sine tæt på 42 millioner følgere. Foto: Instagram

Spekulationer

Opslaget fra Hailey Bieber kommer, efter det amerikanske medie TMZ har publiceret en artikel, hvor de spekulerer i, om modellens indlæggelse har skyldtes komplikationer efter coronavirus.

Det er der dog ikke noget i Biebers opslag, der tyder på.

For få uger siden var Justin Bieber ramt af virussen og måtte i den forbindelse aflyse en række koncerter.

Parret blev gift i 2018.