Indlagt med mystisk sygdom: Takker fans

Det har bestemt ikke været nogle nemme uger for den tidligere pornostjerne Jenna Jameson.

På Instagram har den 47-årige Jameson delt, hvordan hun siden 5. januar har været indlagt med en mystisk sygdom.

I starten troede lægerne, at der var tale om Guillain-Barré-syndrom (akut nervebetændelse. red), men det har vist sig ikke at være tilfældet.

Lægerne prøver derfor stadig at finde ud af, hvad der er galt med stjernen.

Kastede op

Jenna Jameson blev i første omgang indlagt, da hun havde kastet op i flere uger og mistede følelsen i sine ben.

Det fortalte hendes partner, Lior Bitton, til fans på Instagram.

- Hendes muskler i benene er meget svage. Hun har ikke kunnet gå på toilettet. Jeg har været nødt til at bære hende rundt.

Vil gerne hjem

Efter flere behandlinger ved lægerne stadig ikke, hvad stjernen fejler, men nu takker hun sine fans.

- Hej allesammen. Jeg er stadig på hospitalet, men jeg har det bedre, og jeg kan snart komme hjem, fortæller hun i en story, hvor hun viser, at hun stadig er indlagt.

Hun arbejder stadig på at få det bedre.

- Jeg vil bare sige til jer, at jeg værdsætter jeres beskeder, og jeg kæmper for at få det godt igen, lød det til hendes fans.

