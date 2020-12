Indlagt: Smittet med coronavirus

Den britiske tv-personlighed, sanger og skuespiller Sharon Osbourne (68) er blevet smittet med coronavirus.

Det oplyser hun på sin Instagram-profil.

Sygdommen har ramt 'The Talk'-værten så hårdt, at hun i en periode har været indlagt og nu er isoleret fra sin mand, rockfænomenet Ozzy Osbourne, mens hun langsomt får det bedre.

'Jeg vil gerne dele med jer, at jeg er blevet testet positiv for covid-19. Efter en hurtig indlæggelse er jeg nu i isolation på et sted, hvor jeg opholder mig væk fra Ozzy, som er testet negativ. 'The Talk' er på pause', lyder det fra Sharon Osbourne i opslaget, mens hun samtidig sender en hilsen til alle sine fans og følgere:

'Bliv ved med at holde jer i sikkerhed og bliv ved med at være sunde', skriver hun videre.

Under opslaget vælter det ind med hilsner til Sharon Osbourne - blandt andre fra kollegerne på 'The Talk'.

Sharon og Ozzy Osbourne er ved godt mod til trods for Sharons coronasmitte. Foto: Ritzau/Scanpix

Osbourne er blevet smittet med virussen få dage efter, det kom frem, at hendes medvært på 'The Talk' Carrie Ann Inaba var blevet smittet med coronavirus.

- Som I kan se, er Carrie Ann her ikke i dag, lød det fra Sheryl Underwood i tirsdagens udgave af 'The Talk'.

- Hun har her til morgen fundet ud af, at hun er positiv for covid-19. Vores tanker er med hende. Vi elsker hende, og vi beder for, at hun kommer sig helt. Derfor vil Mrs. O (Sharon Osbourne, red.) lave showet hjemmefra i dag ud fra et sikkerhedsprincip, selvom hun er blevet testet negativ, lød det videre fra Underwood.

Siden er Sharon Osbourne som bekendt dog også testet positiv for den frygtede virus.

I januar fortalte Sharon Osbournes mand, Ozzy Osbourne, åbent om, at han var blevet ramt af den neurologiske sygdom Parkinson. Derfor er Sharon Osbourne også ekstra påpasselig, så det forhåbentlig kan undgås, at også Ozzy bliver smittet med coronavirus.

